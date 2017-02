Continuar a ler

Ricardo Brancal, da Associação Académica da Universidade da Beira Interior, venceu na variante masculina, com um tempo de 39,04 minutos. Ricardo Brancal renovou assim o título conquistado um ano antes.O 2º lugar do pódio foi conquistado por Tim Clasing, da Associação Académica da Universidade de Aveiro, e o 3º lugar foi alcançado por Jakub Benes, do Politécnico do Porto.Em femininos, Catarina Carvalho, da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica do Porto, também renovou o título nacional universitário, com 39,9 minutos.Mariana Luís, da Associação Académica da Universidade do Minho, conquistou o 2ºlugar, relegando a sua colega de equipa, Inês Ferreira, para o 3º lugar.No segundo dia desta jornada de desportos de inverno, o snowboard foi protagonista, com o campeonato nacional universitário a ser conquistado por Guilherme Lopes, da Associação de Estudantes da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.Guilherme Lopes somou 131 pontos, defendendo assim o título que tinha conquistado na época anterior e que agora renovou. O Politécnico do Porto conquistou os restantes lugares do pódio, com um 2º lugar, por intermédio de Jakub Benes, com 108,5 pontos, e com Eduardo Pilar a conquistar o 3º lugar, com 101 pontos.O campeonato nacional de desportos de inverno foi organizado pela Associação Académica da Universidade da Beira Interior.