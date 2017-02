Continuar a ler

Na variante de 'recurvo', em femininos, Raquel Domingues, da NOVA, a equipa da casa, conquistou o título nacional, relegando a sua colega de equipa Liliya Dubyev para o 2º lugar, e Luísa Serrano, da Universidade do Porto, para o 3.º.



Por fim, em masculinos, Luís Gonçalves, também da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico, conquistou o lugar mais alto do pódio, deixando Nuno Paulo, da Universidade do Porto. e José Duro, da AEIST, nos 2.º e 3.º lugar, respetivamente.



Lisboa recebeu o Campeonato Nacional Universitário de Tiro com Arco IndoorO campeonato nacional universitário de tiro com arco 'indoor' decorreu no domingo, 19 de fevereiro, no Estádio Universitário de Lisboa, com organização local da Universidade Nova de Lisboa.Na categoria de 'compound misto', Gonçalo Freitas, da Associação de Estudantes do Instituto Superior de Tecnologias Avançadas, sagrou-se campeão nacional universitário, deixando João Almeida, da NOVA, no 2.º lugar, e Henrique Avelar, da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico no 3.º.

Autor: João Lopes