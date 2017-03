Continuar a ler

A regra de não admitir mulheres vigorava desde a fundação do clube, em 1744.



Com a mudança nos estatutos, o Muirfield Golf Club volta a estar entre os possíveis palcos do British Open, agora denominado The Open Championship, prova que já recebeu por 16 vezes, a última das quais em 2013. A regra de não admitir mulheres vigorava desde a fundação do clube, em 1744.

O campo de golfe de Muirfield, na Escócia, admite a partir de desta terça-feira mulheres como membros efetivos, podendo assim voltar a ser palco do Bristih Open, um dos quatro torneios do 'grand slam'.O diretor do clube, Henry Fairweather, anunciou esta terça-feira que os membros do Muirfield Golf Club votaram favoravelmente a alteração da regra que impedia a admissão de mulheres.

Autor: Lusa