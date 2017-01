Continuar a ler

Qualquer reclamação terá de ser entregue até 11 de fevereiro, com a comissão eleitoral a ter quatro dias para tomar uma posição.



Para poder ser considerada válida, uma lista terá de ser subscrita por, pelo menos, um quarto das federações desportivas cujas modalidades figurem no programa dos Jogos Olímpicos.



Depois do ato eleitoral, a tomada de posse dos órgãos sociais do COP para o quadriénio 2017-2021 está prevista para 03 de março.



O atual presidente do COP, José Manuel Constantino, já se mostrou disponível para um segundo mandato.

As candidaturas às eleições do Comité Olímpico de Portugal (COP), marcadas para 23 de fevereiro, têm de ser entregues até 03 de fevereiro, de acordo com o calendário eleitoral esta sexta-feira tornado público.As eleições para os órgãos sociais do COP vão realizar-se a 23 de fevereiro, com as candidaturas a poderem ser apresentadas até 3 de fevereiro, com o sorteio das listas a decorrer a 6 de fevereiro.

