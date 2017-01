A especulação sobe de tom, o rumor começa a ganhar contornos de realidade e as casas de apostas já começaram a reagir à eventualidade de o combate entre Floyd Mayweather e Conor McGregor efetivamente acontecer. De tal forma que, depois das recentes trocas de farpas entre as duas partes, algumas casas de apostas já abriram os mercados referentes a este duelo e, como seria de esperar, atribuem um enorme favoritismo ao MoneyMan.Por exemplo, na William Hill, uma das mais conceituadas casas do Mundo, a vitória de Mayweather está com uma odd de, ao passo que o triunfo de McGregor é valorizado em. O empate, por ser turno, está cotado em. Já na Paddy Power as coisas estão (bem) mais equilibradas, compara o triunfo de Mayweather epara o de McGregor. Já o empate está aQuer isto dizer que, se apostar na William Hill em McGregor e, claro está, se o irlandês vencer, conseguirá 9 euros de lucro por cada euro apostado. Já se o fizer em Mayweather assegurará apenas 4 cêntimos de lucro por cada euro investido...

Autor: Fábio Lima