Catarina Carvalho, representando a Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica, já tinha vencido os campeonatos nacionais universitários realizados na pista Viriato, com Mariana Luís a ficar em segundo lugar e Inês Ferreira em terceiro, ambas da Associação Académica da Universidade do Minho.



A atleta já tinha feito história na Suíça, ao tornar-se na primeira portuguesa a qualificar-se para uma final, no Campeonato Muncial de Esqui Alpino, em Sant Moritz. Na verdade, Catarina Carvalho conseguiu a qualificação para duas finais: o Slalom Especial e Slalom Gigante, encerrando um ano desportivo marcado por resultados que atestam não só a sua progressão desportiva, mas também a capacidade de gerir a componente desportiva e o curso universitário que frequenta.



Catarina Carvalho sagrou-se campeã nacional absoluta em esqui alpino na estância de esqui da Serra da Estrela, numa prova que ficou marcada por condições difíceis, com a neve a derreter facilmente, consequência da elevadas temperaturas registadas.A atleta das Caldas da Rainha, em representação do Sporting, núcleo da Covilhã, subiu ao lugar mais alto do pódio, seguida de Dorit clasing, da Associação Desportiva de Aveiro, e Marta Carvalho, do Ski Clube de Portugal.