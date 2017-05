Continuar a ler

Também os argentinos Luciano Capra (21.º) e Gonzalo Díaz (24.º) e os espanhóis Jordi Muñoz (21.º), Pablo Santos (23.º) e Alejandro Ruiz (25.º) vão marcar presença, com o português Diogo Rocha (63.º), o luso mais bem classificado, a aceder ao quadro principal pelo ranking.



Miguel Oliveira (84.º) e Vasco Pascoal (96.º) receberam um wild card da organização e também poderão participar na prova, enquanto 11 portugueses jogarão um torneio de qualificação, em Carnaxide, em 21 e 22 de maio.



O challenger de Lisboa do circuito mundial de padel, que decorre de 23 a 28 de maio, contará com a presença de seis jogadores do top-25 do ranking mundial da modalidade, anunciou esta terça-feira a organização.O brasileiro Marcello Jardim, 19.º da hierarquia mundial, é o mais bem cotado da prova, que não poderá contar com nenhum dos 15 primeiros classificados, impedidos de participar em provas challenger.

Autor: Lusa