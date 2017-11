A Liga Mundial de Surf (WSL) anunciou esta sexta-feira que a piscina de ondas artificiais idealizada pelo norte-americano Kelly Slater e situada em Lemoore, na Califórnia, vai acolher uma etapa do circuito mundial de 2018."Tendo por base os resultados do nosso evento teste realizado este ano e também tendo em conta o 'feedback' de alguns surfistas que treinaram nestas instalações ao longo da temporada, o evento de setembro do próximo ano tem potencial para ser algo especial para surfistas e amantes da modalidade. E estamos apenas a roçar a superfície do que a tecnologia pode fazer por este desporto", disse Sophie Goldschmidt, diretora-executiva da WSL.Desde que foi conhecida em dezembro de 2015, a infraestrutura de Lemoore sofreu constantes melhorias e evoluções na sua tecnologia. Um evento-teste realizado em setembro deste ano deixou algumas impressões positivas em termos de experiência competitiva e um esmagador 'feedback' de apoio por parte dos surfistas que treinaram ali ao longo da temporada, o que levou a WSL a programar uma etapa para o próximo ano.