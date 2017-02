Continuar a ler

As regras do clube permitiam que os antigos membros continuassem a jogar no campo até serem encontrados novos associados. No entanto, a nova gerência alterou os regulamentos, barrou a entrada a esses membros e recusou reembolsá-los da verba que pagavam mensalmente, 18 mil dólares (cerca de 16.700 euros).O juiz do distrito de West Palm Beach Kenneth Marra ordenou o clube ao reembolso de 4,8 milhões de dólares (cerca de 4,4 milhões de euros), mais 925 mil dólares (860 milhões de euros) em juros."Como não foram reembolsados os depósitos dos membros, foi cometida uma violação do contrato de adesão, causando aos queixosos danos refletidos pelos montantes dos seus depósitos reembolsáveis e na acumulação de juros", avaliou o juiz.