Entre os debates, que decorrem a partir das 11.30, sobre Natação Pura, Águas Abertas, Natação Adaptada, Polo Aquático, Natação Sincronizada, Arbitragem, Dirigismo, Programa Portugal a Nadar referência para o tema do painel Natação Pura e Águas Abertas: Processo de Construção de Alto Rendimento, com a presença do treinador de natação o brasileiro Alberto Silva, técnico de nadadores medalhados em campeonatos do mundo, e do treinador americano Gary Taylor, treinador de longa distância da Universidade do North Carolina. O moderador será Luís Rama, professor auxiliar FCDEF-UC e ex-treinador de natação.Ainda na Natação Pura (14.30), com o tema "Valorização das práticas dos Clubes – da Inclusão ao Rendimento" presença de José Machado, diretor técnico nacional da FPN, Carlos Cruchinho, treinador do Sporting, Luís Fernandes, diretor da secção ode natação do FC Porto, e Aurelien Gabert, ex-treinador do Centro de Formação Desportiva de Rio Maior.Referência ainda para o Painel Dirigismo (14.30) sobre o tema "O Estatuto do Dirigente Desportivo" com os oradores Juan José Gonzalez, presidente da Federação Andaluz de Natação, Herminio Loureiro vice-presidente da Federação portuguesa de Futebol, Artur Lopes, ex-presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo e Mário Santos, ex-presidente da Federação de Canoagem, chefe de missão olímpica em Londres 2012 e diretor do gabinete de desporto da Universidade de Coimbra. O moderador será o presidente da FPN, António José Silva.Durante a 3.ª Convenção da Natação Portuguesa será apresentado o livro: História da Natação Portuguesa – Dos seus inícios até à implantação da República, de Carlos Soares da Silva.Pelas 20.00, no Hotel Vila Galé Coimbra começa a Acreditação para o Jantar Gala FPN, evento onde serão anunciados os vencedores dos nomeados para melhor treinador, melhor árbitro e melhor praticante de 2017.Os alunos da Universidade de Coimbra poderão inscrever-se gratuitamente para assistirem ao evento, graças à parceria entre o Gabinete de Desporto da UC/Comité Organizador dos EUG2018 e a Federação Portuguesa de Natação.Formação, Inclusão e Alto RendimentoA III Convenção atribui 1 U.C para efeitos de renovação do T.P.T.D.Local Convenção: Universidade de Coimbra (Reitoria)Local Gala: Hotel Vila Galé Coimbra.Condições de acesso:Bilhete Convenção: Inclui o acesso à Convenção, com certificado de participação e uma unidade de crédito para efeitos de renovação do T.P.T.D, e almoço no restaurante da Universidade de Coimbra.Bilhete Gala: Incluí o Jantar no Hotel Vila Galé Coimbra e o acesso à Entrega de Prémios da FPN.Encontra-se disponível, para votação, o site com os nomeados para melhor treinador, melhor árbitro e melhor praticante de 2017 cujos vencedores serão galardoados no próximo dia 14 de Outubro de 2017, aquando da realização da Gala Anual da FPN, no Hotel Vila Galé Coimbra.