Mayweather passa a bola a McGregor: «Não quero ouvir mais desculpas sobre dinheiro»

Dana White trava euforia



Confrontado com estas informações, o chefe do UFC saiu a público a negar esses avanços concretos, revelando que por agora não há definição quanto a data e local, nem mesmo dá certezas quanto à disputa do combate. "Não há nenhuma data limite para isso", atirou, em poucas palavras, Dana White, ao TMZ.

Parece que a espera está mesmo a chegar ao fim. Há sensivelmente um ano que se fala de um combate entre Floyd Mayweather e Conor McGregor, mas nunca a realização do mesmo esteve tão próxima de suceder. Depois das palavras do norte-americano a abrir as portas à realização do duelo , agora surgem informações vindas dos Estados Unidos que dão conta da reserva de um reduto para a disputa desse combate.De acordo com o site FloCombat, terá sido feita essa mesma reserva para 10 de junho, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, um palco que habitualmente recebe combates desta importância. Contudo, ainda que este passo indique que tudo está perto de acontecer, de referir que se trata apenas de uma reserva, que pode ser ou não efetivada.

Autor: Fábio Lima