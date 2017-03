O Comité de Atletas da Agência Mundial Antidopagem (AMA) considerou esta quarta-feira que é "prioritária" a elaboração de uma carta que reconheça os direitos e responsabilidades do grupo para que se "reconheça e respeite o desporto limpo".Em comunicado divulgado depois do simpósio da AMA, em Lausana, Suíça, a presidente do comité, Beckie Scott, garantiu que "os desportistas estão frustrados e pedem que se respeitem os seus direitos (...) e se reconheça e respeite o desporto limpo".Scott referiu-se aos escândalos de doping revelados pelos relatórios Pound e McLaren para comprovar a vontade dos atletas em dar "a máxima prioridade" à elaboração de uma carta de direitos e responsabilidades, que abarquem assuntos como o direito de competir em igualdade de condições, acesso à educação, proteção da privacidade e representação legal, entre outros.

Autor: Lusa