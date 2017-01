O Comité Olímpico de Portugal (COP) fechou as contas com um resultado positivo de 800 mil euros e tem a dívida a zeros.A gestão do COP, liderada por José Manuel Constantino, melhorou a performance conseguida pelo anterior presidente, Vicente de Moura, que deixou na Travessa da Memória um resultado favorável de 300 mil euros, mas tinha uma dívida acumulada de 1,4 milhões de euros.Entretanto, o COP estabeleceu um acordo com a Toyota para que esta garanta o fornecimento de dois veículos, mais um patrocínio de 500 mil euros para os próximos quatro anos. A anterior parceria era com a BMW, mas não incluía o pagamento de qualquer verba.

Autor: António Varela