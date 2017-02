Continuar a ler

• Agilizar as iniciativas do Comité Olímpico Internacional (COI), por forma a envolver mais ativamente os parceiros (instituições privadas, comités olímpicos nacionais, atletas e suas equipas) no movimento olímpico, no que diz respeito à prevenção da manipulação das competições• Envolver todos os governos de todos os países, por forma a que assinem e ratifiquem as deliberações da Convenção sobre Manipulação de Competições Desportivas, do Conselho da Europa• Solicitar ainda aos governos que garantam legislação efetiva e fiscalização nesta matéria• Reforçar as medidas de prevenção, em particular através da educação, e propor iniciativas que protejam os atletas e suas equipas, tanto a nível nacional, como a nível internacional.O Comité Olímpico de Portugal esteve representado através do presidente, José Manuel Constantino, e do Diretor-geral, João Paulo Almeida, que referiu na sua intervenção, a importância de implementar uma Plataforma Nacional, conforme obriga a convenção ratificada pelo Estado Português.Nesta reunião ao mais alto nível, estiveram presentes representantes dos governos de 23 países, entre eles, o ministro da Educação de Portugal, Tiago Brandão Rodrigues, que apresentou uma comunicação sublinhando o Programa de Boa Governação e Integridade do COP. E dando conta da iniciativa legislativa, a aprovar em breve na Assembleia da República, relativa ao reforço da criminalização da corrupção no desporto.Participaram também altos dirigentes de organizações internacionais, como o Conselho da Europa, a Interpol, a Comissão Europeia, a UNESCO, a OCDE; membros de diversos comités olímpicos nacionais; e organizações desportivas internacionais, bem como dirigentes de inúmeras federações desportivas internacionais, num total de 180 delegações.