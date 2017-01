E, num ápice, tudo mudou no mundo dos desportos de combate. Esta sexta-feira, em declarações ao programa The Herd with Colin Cowherd, da Fox Sports Radio, Dana White lançou o desafio a Floyd Mayweather, oferecendo-lhe 25 milhões de dólares (23,4 milhões de euros) para aceitar combater com Conor McGregor, lutador irlandês que receberia também os mesmos 25 milhões.De acordo com Dana White, o homem forte do UFC, o acordo do 'pay-per-view', que muito provavelmente renderia a maior verba da história, será discutido à parte. Tudo agora está nas mãos de Mayweather, que há dois dias deixou claro que só entrará no ringue com uma verba garantida de 100 milhões de dólares (93,9 milhões de euros)...

Autor: Fábio Lima