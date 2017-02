Continuar a ler

O SEF adianta que o surfista referiu que tinha perdido o passaporte no avião, mas tal não foi encontrado."Na ausência de documento de viagem, em conformidade com a legislação em vigor, ficou à guarda do SEF, tendo-lhe sido garantidas todas as condições para o efeito", sublinha aquele serviço de segurança.O SEF indica ainda que contactou a embaixada norte-americana em Lisboa para efeitos de identificação do surfista, tendo um representante comparecido hoje de manhã no aeroporto de Lisboa pelo que a situação estará em vias de resolução.Reynolds, de 31 anos, era o 37.º do ranking da World Surf League em 2015, mas em 2010 chegou a ascender ao quarto lugar.