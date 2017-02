Quando Oscar De La Hoya fala, os outros baixam as orelhas. É uma das vozes mais assertivas do mundo dos desportos de combate e quando diz alguma coisa, normalmente é acertada. Desta vez falou sobre o mediático embate entre Floyd Mayweather e Conor McGregor. E não foi nada meigo...

"Boxe é boxe e MMA é MMA. São dois desportos diferentes. Será uma palhaçada e um verdadeiro embaraço para o boxe se um lutador de MMA subir a ringue. Vai ser um não-combate. Seria o mesmo se um lutador de boxe subisse a um octógono", revelou à imprensa norte-americana.

O lutador de boxe, que em 2017 perdeu frente a Mayweather numa "split decision", assegura até que apesar da loucura mediática em torno deste embate, será um evento pouco interessante de assistir.

"Se o McGregor entrar num ringue de boxe, vai ser arrumado facilmente. Nunca lutou boxe na vida. Agora muito a sério, ele devia começar pelo boxe amador, com alguns combates amadores. E só depois tentar algo mais a sério. Para seres bom no boxe não chega marcar um combate com alguém do topo, convém começares por baixo", revelou.