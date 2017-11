O reencontro entre o brasileiro José Aldo e o norte-americano Max Holloway está marcado o UFC 218, evento a realizar em Detroit, a 2 de dezembro, segundo confirmou este sábado à noite o próprio UFC.Com este combate, que irá definir o novo campeão de peso-pena, fecha-se o cartaz do próximo super evento do UFC, ao passo que José Aldo tem a chance de se 'vingar' de Holloway, com o qual perdeu no UFC 2012.

Autor: Fábio Lima