Diogo Chen encerrou esta sexta-feira a participação no Open de Espanha, ao ser eliminado das competições de singulares de seniores e sub-21.O jogador português venceu o romeno Alexandru Manole, por 3-2 (11-9, 9-11, 11-2, 6-11 e 11-5), na primeira ronda do Mapa Final do escalão de sub-21, mas perdeu na eliminatória seguinte com o esloveno Deni Kozul., por 1-3 (11-7, 7-11, 6-11 e 6-11).Na competição absoluta foi eliminado na primeira ronda pelo japonês Kaii Yoshida, ao perder por 1-4 (9-11, 11-9, 6-11, 6-11 e 8-11).