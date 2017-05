Continuar a ler

No final, Diogo Rocha estava naturalmente desapontado. "Difícil falar depois de um jogo destes. Parecia que tínhamos o tie-break controlado, depois estivemos na frente do 2º set, mas eu tive uma quebra de intensidade que acabou por custar caro e a este nível isso sente-se", admitiu o portuense.



Rocha garante que a (nova) parceria com Luque é para continuar. "É um prazer jogar ao lado de alguém com a categoria do António. Temos muita margem de progressão juntos e penso que jogámos muito bem para quem quase não treinou junto."



António Luque também espera ainda mais no futuro. "Para primeiro torneio foi muito positivo."



Para os quartos-de-final, que se jogam hoje, seguem cinco argentinos e 11 espanhóis. No final, Diogo Rocha estava naturalmente desapontado. "Difícil falar depois de um jogo destes. Parecia que tínhamos o tie-break controlado, depois estivemos na frente do 2º set, mas eu tive uma quebra de intensidade que acabou por custar caro e a este nível isso sente-se", admitiu o portuense.Rocha garante que a (nova) parceria com Luque é para continuar. "É um prazer jogar ao lado de alguém com a categoria do António. Temos muita margem de progressão juntos e penso que jogámos muito bem para quem quase não treinou junto."António Luque também espera ainda mais no futuro. "Para primeiro torneio foi muito positivo."Para os quartos-de-final, que se jogam hoje, seguem cinco argentinos e 11 espanhóis.

Portugal ficou ontem sem qualquer representante no Lisboa Challenger, depois de Diogo Rocha ter sido eliminado nos oitavos-de-final, ao lado do espanhol António Luque.A jogarem o primeiro torneio juntos, Rocha (64º do ranking mundial) e Luque (50º) não resistiram aos espanhóis Gerard Company (54º) e Rúben Rivera (52º), cedendo por 7-6(5) e 6-3, ao fim de duas horas de batalha. A dupla luso-espanhola ainda comandou por 3-0 no segundo set e teve várias chances de descolar no marcador e forçar um terceiro parcial, mas Company e Rivera foram vencendo todos os pontos importantes, acabando por ganhar os últimos seis jogos do encontro.

Autor: José Morgado