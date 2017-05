Continuar a ler

O 3.º posto foi alcançado por Tomás Caeiro, da Associação Académica da Universidade de Évora, a correr 'em casa' e que terminou com a diferença de 4.864 segundos para o 1.º classificado.



Em femininos, Daniela Bastos, do Instituto Politécnico de Leiria, conquistou a medalha de ouro, ao conseguir completar todas as voltas ao circuito em 20.33.077 minutos, deixando Clara Rodrigues, da Universidade do Porto, no 2.º lugar, com 20.32.541 minutos, e Rita Seixas, da Associação Académica da Universidade de Évora, no 3.º, com 20.50.255.



A volta mais rápida da final esteve a cargo de Rui Martins, da AEISEG, que completou o traçado em 54.293 segundos.



Diogo Sousa e Daniela Bastos sagraram-se campeões nacionais universitários de Karting, no campeonato nacional universitário que decorreu no dia 18 de maio, em Évora, e contou com meia centena de estudantes atletas.O título nacional universitário masculino foi conquistado por Diogo Sousa, da Universidade do Porto, que conclui as 22 voltas ao circuito em 20.12.891 minutos, deixando Rui Martins, da Associação de Estudantes do Instituto Superior de Economia e Gestão, no 2.º lugar, a apenas 0.138 milésimos de segundo.

Autor: João Lopes