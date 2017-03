Continuar a ler

No quadro de masculinos, Portugal também tinha um jogador com entrada direta, Bernardo Atilano. Na ronda de qualificações, Bruno Carvalho conseguiu um bom apuramento, já de noite, com 21-18 e 30-28, em 42 minutos, no que foi um dos mais longos jogos da jornada.Pouco tempo antes, Bruno Carvalho fizera equipa com Tomas Nero e assegurara vaga no quadro principal de pares, a exemplo de Marco Jorge e Gonçalo Almeida. Com entrada direta estavam Bernardo Atilano e Ângelo Silva.Em pares femininos, nenhuma portuguesa passou na qualificação. No quadro principal estão Mariana Chang/Mariana Leite, e a dupla luso-francesa Joana Lopes/Juliane Piron.Sónia Gonçalves e Tomas Nero seguem em frente, nos pares mistos. Com entrada direta no quadro estavam Rui Mendes/Joana Lopes, Ricardo Silva/Juliane Piron e Miguel Rocha/Mariana Chang.