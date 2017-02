Os triatletas João Pereira e Melanie Santos, ambos do Benfica, venceram este sábado o Duatlo de Rio Maior, do Nacional de clubes, impondo-se, respetivamente a Miguel Arraiolos (Benfica) e Ana Filipa Santos (Rio Maior Triatlo).João Pereira concluiu a prova em 50.41 minutos, deixando Arraiolos a 22 segundos e David Luís (Portugal Talentus) a 44.No setor feminino, o domínio de Melanie Santos foi mais evidente, com a triatleta contratada este ano pelos encarnados a cumprir o percurso em 59.19 minutos, menos 1.06 minutos de Ana Filipa Santos e menos 1.39 de Mariana Vargem (Ludens Machico).

Autor: Lusa