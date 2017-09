Continuar a ler

Ducati: casamento com Bosch é para durar

Dos circuitos para as estradas

O tema pode não proporcionar grande entusiasmo para os fãs do desporto motorizado, mas não deixa de ser interessante perceber o quão importante é o papel das ferramentas eléctricas profissionais na preparação dos veículos nas competições. Melhor exemplo é o da Bosch, que há dez anos integra a realidade das equipas de MotoGP e Superbike da Ducati.Marco Ventura, mecânico-chefe da equipa de Superbike da marca italiana, refere sobre a utilização das ferramentas profissionais da Bosch:"Num fim-de-semana de corrida normal, as pinças de travão por exemplo necessitam ser instaladas, removidas, e ajustadas várias vezes. Por este motivo, as equipas necessitam de ferramentas fiáveis e precisas que nunca falhem durante o trabalho na box. A nossa especialista para as pinças de travão é a aparafusadora angular sem fio GWI 12V-5 Professional da Bosch."A Ducati aposta também nestas ferramentas industriais da Bosch, durante o processo de produção, na fábrica de Borgo Paginale epôde assistir ‘in loco’ à produção dos modelos de estrada da marca italiana, em Bolonha.Aqui os erros não são permitidos e as ferramentas industriais usadas nas linhas de montagem são cruciais. Entre outros instrumentos, entram em ação as aparafusadoras sem fio (gamas SEC-Exact e EXACT-ION). As ferramentas EXACT-ION são usadas principalmente nas linhas de montagem do modelo Scrambler e XDiavel, bem como nas áreas de montagem para os sub-conjuntos associados.As áreas de aplicação mais importantes incluem a montagem de tubos de escape, guarda-lamas e rodas, assim como de elementos de proteção e cobertura do motor e da embraiagem.