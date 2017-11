Continuar a ler

A final será ibérica, uma vez que na outra meia-final as espanholas Ariana Sánchez e Martita Ortega vão defrontar as compatriotas Alba Galán e Maria del Carmen Villalba.



Nos quartos de final masculinos, João Bastos e Vasco Pascoal perderam com os espanhóis Aday Santana e Álvaro Cepero (6-3 e 6-4). Também frente a uma dupla espanhola (Juan Martin Diaz e Pablo Lijó), Diogo Rocha e Miguel Oliveira foram derrotados por 6-3, 3-6 e 6-3.

Portugal estará representado na final de pares femininos dos Europeus de padel, depois de as duplas Filipa Mendonça/Catarina Nogueira e Sofia Araújo/Kátia Guerreiro terem assegurado a presença na mesma meia-final.No Clube de Ténis do Estoril, Sofia Araújo e Kátia Guerreiro beneficiaram da desistência das espanholas Lúcia Sainz e Gemma Triay, avançando para as meias-finais em que vão defrontar a outra dupla portuguesa, que afastou as italianas Sara Celata e Sandrine Testud, por duplo 6-0.

Autor: Lusa