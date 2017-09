As duplas Fernando Belasteguin/Pablo Lima e Paquito Navarro/Sanyo Gutiérrez, números um e dois, respetivamente, do ranking mundial, apuraram-se esta sexta-feira para as meias-finais do Portugal Padel Masters, a decorrer no complexo do Jamor, em Lisboa.Apurados também para as 'meias', que se disputam este sábado, estão Maximilliano Sánchez e Matías Diáz, bem como Cristian Gutiérrez e Franco Stupaczuk, adiantou a assessoria de imprensa do torneio, em comunicado.A final do torneio, agendada para domingo, vai assim ser disputada entre os vencedores das partidas Maximilliano Sánchez/Matías Diáz-Fernando Belasteguin/Pablo Lima e Paquito Navarro/Sanyo Gutiérrez-Cristian Gutiérrez e Franco Stupaczuk.

Autor: Lusa