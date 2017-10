Continuar a ler

Kikas, 11.º do circuito mundial, ainda aguarda para saber quem será o seu adversário nos quartos de final do campeonato cascalense.



Frederico Morais é o único português ainda em prova no EDP Billabong Pro Cascais, depois das eliminações de Tomás Fernandes, na terceira ronda, de Vasco Ribeiro, na segunda, e de Miguel Blanco, na primeira.



O português Frederico Morais apurou-se para os quartos de final da etapa de Cascais do circuito mundial de qualificação de surf.Na praia do Guincho, o único português no circuito principal decidiu a quinta bateria dos oitavos de final nas duas primeiras ondas, em que conseguiu um total de 15,53 pontos (8,33 e 7,20), afastando o italiano Leonardo Fioravanti, que ficou com 11,40 (7,83 e 3,57).

Autor: Lusa