Continuar a ler

Desta feita, a responsabilidade e o favoritismo são espanhóis, mas a ambição nacional mantém-se.



O sorteio ditou que Portugal evitou a Espanha na fase de grupos, tanto em homens como em mulheres: a Seleção masculina está no Grupo D, como cabeça-de-série, vai jogar contra Áustria, Grã-Bretanha e República Checa, ao passo que a equipa feminina inicia a defesa do título como pré-designada no Grupo A, defrontando Holanda e Grã-Bretanha.



Hoje arrancam já no Estoril os Europeus de duplas, uma competição à parte onde os portugueses também têm aspirações, com destaque para Diogo Rocha e Miguel Oliveira, que em 2016 foram vice-campeões do Mundo na Quinta da Marinha.



Em femininos, Sofia Araújo está confiante num bom resultado. "O objetivo é chegar à final e defender o título diante Espanha, que há dois anos não esteve no Europeu e é a grande favorita", confessou a portuguesa, que foi campeã da Europa de seleções em 2015.



Ricardo Oliveira, presidente da federação, destaca a importância desta prova para o padel nacional. "Este campeonato em Portugal é mais uma prova do reconhecimento internacional do trabalho desenvolvido pela federação em prol da modalidade, tanto a nível interno como a nível mundial. Nos últimos anos, sobretudo nos últimos quatro, temos registado um crescimento médio anual de 87 por cento, sem paralelo no universo desportivo português. Temos tentado captar a organização de grandes eventos do padel mundial, como forma de promover o nosso país, os clubes e toda a dinâmica que envolve a modalidade", confessou. Desta feita, a responsabilidade e o favoritismo são espanhóis, mas a ambição nacional mantém-se.O sorteio ditou que Portugal evitou a Espanha na fase de grupos, tanto em homens como em mulheres: a Seleção masculina está no Grupo D, como cabeça-de-série, vai jogar contra Áustria, Grã-Bretanha e República Checa, ao passo que a equipa feminina inicia a defesa do título como pré-designada no Grupo A, defrontando Holanda e Grã-Bretanha.Hoje arrancam já no Estoril os Europeus de duplas, uma competição à parte onde os portugueses também têm aspirações, com destaque para Diogo Rocha e Miguel Oliveira, que em 2016 foram vice-campeões do Mundo na Quinta da Marinha.Em femininos, Sofia Araújo está confiante num bom resultado. "O objetivo é chegar à final e defender o título diante Espanha, que há dois anos não esteve no Europeu e é a grande favorita", confessou a portuguesa, que foi campeã da Europa de seleções em 2015.Ricardo Oliveira, presidente da federação, destaca a importância desta prova para o padel nacional. "Este campeonato em Portugal é mais uma prova do reconhecimento internacional do trabalho desenvolvido pela federação em prol da modalidade, tanto a nível interno como a nível mundial. Nos últimos anos, sobretudo nos últimos quatro, temos registado um crescimento médio anual de 87 por cento, sem paralelo no universo desportivo português. Temos tentado captar a organização de grandes eventos do padel mundial, como forma de promover o nosso país, os clubes e toda a dinâmica que envolve a modalidade", confessou.

O Campeonato da Europa de Padel arranca hoje no Clube de Ténis do Estoril e Portugal entra em prova com ambição de tentar contrariar o claro favoritismo da Espanha, que viajou até Portugal com quase todos os seus melhores jogadores.Em 2015, os espanhóis fizeram boicote ao Europeu e Portugal tirou partido disso, conquistando pela primeira vez na história a prova, no sector feminino, e terminando no 3º posto em masculinos.

Autor: José Morgado