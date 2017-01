Uma simples entrevista de Conor McGregor, realizada em Manchester, acabou numa luta de rua a envolver vinte pessoas, segundo relata esta segunda-feira o 'Manchester Evening News'. De acordo com aquela publicação, as cenas de violência terão ocorrido na noite de sábado, logo após a presença de McGregor na EventCity, recinto onde concedeu uma entrevista perante cinco mil fãs.Ainda que inicialmente se tenha falado em cem pessoas envolvidas na rixa, ocorrida no parque de estacionamento da EventCity, as autoridades reduziram o número para vinte, dos quais terão resultado três feridos, todos eles transportados para o hospital com ferimentos ligeiros.

Autor: Fábio Lima