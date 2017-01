As seleções nacionais de velocidade já cumprem o primeiro estágio após os Jogos do Rio’2016 e tendo em vista os de Tóquio’2020. E o que salta à vista é a separação da equipa que formou o K4 nos últimos anos, situação, de resto, quejá tinha dado conta a propósito do novo enquadramento técnico.Assim, em Montemor-o-Velho, sob a supervisão de José Sousa, trabalham Emanuel Silva, João Ribeiro e David Fernandes, aos quais se juntam Pedro Bonito, Hugo Rocha e David Varela. À partida, um destes deverá substituir Fernando Pimenta no K4, que em Tóquio será de 500 e não 1.000 metros.Já Pimenta, bicampeão da Europa em K1 1000 e K1 5000 em 2016, quer focar-se na embarcação individual, e é em Ponte de Lima, com a orientação de Hélio Lucas, que já trabalha, juntamente com a Seleção Nacional. sub-23. O canoísta segue depois para um estágio individual no México.

Autor: Ana Paula Marques