Continuar a ler

Com 147 no agregado do dia, os algarvios pioraram seis pancadas em relação à véspera (141), somando agora um total de 288 (quatro acima do Par), igual ao do Sobienie Krolewskie Golf & Country Club (144-144), da Polónia, e descendo da terceira para a sexta posição."Vamos trabalhar para uma grande volta amanhã, para dignificar o clube e o país -- temos jogadores que nos permitem pensar assim com toda a legitimidade", afirmou o capitão do clube algarvio, Jorge Baptista, citado em comunicado.A equipa francesa do RCG La Boulie segurou a liderança, com 274 (139-135) pancadas, dez abaixo do par, o que lhe dá uma vantagem de oito 'shots' sobre os ingleses do City of Newcastle GC (282).Na Taça dos Clubes Campeões Europeus de golfe participam 25 clubes concorrentes.