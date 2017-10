Continuar a ler

A equipa francesa do RCF La Boulie lidera com 139, enquanto o Galway Golf Club, da Irlanda, surge na segunda posição, com 140.



No torneio participam 25 clubes concorrentes.



A equipa do Clube de Golfe de Vilamoura terminou em terceiro lugar a primeira volta da Taça dos Clubes Campeões Europeus de golfe, a decorrer no Golf du Médoc Resort, no sudoeste de França.A formação campeã nacional, composta por Tomás Melo Gouveia, Vítor Lopes e Gonçalo Teodoro, ficou a duas pancadas do líder, o RCF La Boulie, terminando com 141 pancadas, uma abaixo do Par do campo, adiantou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Golfe, em comunicado.

Autor: Lusa