Na abertura, o conjunto algarvio tinha somado 141 pancadas, e este sábado, no fecho, marcou 140, o segundo melhor resultado do último dia, só superado pelo 139 dos belgas do Royal Waterloo Golf Club.Com um total agregado de 428 pancadas (duas acima do par), a equipa portuguesa, que hipotecou uma melhor classificação no segundo dia, ficou somente a três do terceiro lugar, que foi ocupado pelos ingleses do City of Newcastle Golf Club, com 425 (uma abaixo do par).A prova foi ganha de forma destacada pelo RCF La Boulie, com 414 pancadas (139-135-140), 12 abaixo do par, o que deixou os vice-campeões do Galway Golf Cub, da Irlanda, a 10 pancadas de distância.O destaque individual do Clube de Golfe de Vilamoura, que foi campeão em 2013, foi Vítor Lopes, que conseguiu o 'score' de 68 pancadas (três abaixo do par), só superado pelo 67 do belga Adrien Dumont de Chassard, que foi primeiro na classificação individual oficiosa, com 208 (cinco abaixo do par).Vítor Lopes foi 10.º entre os 75 jogadores em campo, tendo somando 214 (72-74-68). Tomás Melo Gouveia foi 14.º, com 217 (69-76-72), e Gonçalo Teodoro 33.º, com 224 (76-73-75).