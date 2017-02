Continuar a ler

Ricardo Brancal ficou na 58.ª posição, a 41,24 de Spik, depois de ter cumprido as duas descidas em 1.05,69 e 1.09,74 minutos, enquanto Samuel Almeida não concluiu a primeira manga de qualificação.



Na sexta-feira, Hanse, que esteve nos Jogos Olímpicos de Inverno Sochi'2014, não terminou a primeira das duas corridas da final de slalom gigante.



Os portugueses Arthur Hanse e Ricardo Brancal terminaram este sábado em 47.º e 58.º as duas mangas de qualificação para a final de slalom dos Mundiais de esqui alpino, em St. Moritz, na Suíça.Arthur Hanse concluiu a qualificação em 47.º, com o tempo de 1.55,71 minutos, a 21,52 segundos do mais rápido, o esloveno Jakob Spik, com os registos de 50,39 segundos e 1.05,32 na primeira e segunda manga, respetivamente.

Autor: Lusa