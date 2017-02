A portuguesa Catarina Carvalho terminou esta quinta-feira na 83.ª posição a final da prova de slalom gigante dos Mundiais de esqui alpino, que se estão a disputar em St. Moritz, na Suíça.Depois de ter sido 54.ª na corrida de qualificação, na segunda-feira, na qual não participaram as esquiadoras colocadas nos primeiros 50 lugares do ranking, a jovem portuguesa, de 20 anos, terminou a primeira manga do dia na 83.ª posição, com um tempo de 1.22,20 minutos, a 20,19 segundos da francesa Tessa Worley.A portuguesa não se apurou para a corrida final, na qual Tessa Worley se sagrou campeã mundial, com um total de 2.05,55 minutos, menos 0,34 do que a norte-americana Mikaela Shiffrin e 0,74 do que a italiana Sofia Goggia.

Autor: Lusa