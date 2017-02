Portugal vai marcar presença pela primeira vez numa final de um Campeonato do Mundo de Esqui Alpino. O feito foi alcançado por Catarina Carvalho, que assegurou das vagas para a prova decisiva de Slalom Gigante, a disputar-se na quinta-feira, em St. Moritz, na Suíça. A portuguesa, de 20 anos, irá entrar em ação pelas 9.45 locais (8.45 de Lisboa), numa prova que tem transmissão televisiva em direto no canal Eurosport.Além do feito histórico de Catarina Carvalho, quinta-feira ficará também marcada pela entrada em cena de Arthur Hanse, Samuel Almeida e Ricardo Brancal, esquiadores que irão lutar por um lugar na final masculina de Slalom Gigante.

Autor: Fábio Lima