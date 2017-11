Morreu esta terça-feira, aos 35 anos, o esquiador francês David Poisson, vítima de uma queda sofrisa durante um treino que realizava na estância canadiana de Nakiska, segundo informou a Federação francesa de esqui alpino no seu site oficial.Especialista nas provas de velocidade, Poisson representou a seleção francesa nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010, onde conseguiu um sétimo lugar na prova de descida. Foi também nessa especialidade que atingiu o seu melhor registo nos Mundiais, ao ser terceiro em 2013. No ano passado venceu a sua única etapa da Taça do Mundo, em Kitbuehel, na Áustria.

Autor: Fábio Lima