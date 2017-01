Há muito grande dominadora de descida no esqui alpino feminino (tem oito títulos da Taça do Mundo na especialidade), a norte-americana Lindsey Vonn pretende elevar a fasquia e, em 2018, tentar arriscar competir contra os homens. A esquiadora de 32 anos já informou inclusivamente Patrick Riml, diretor da equipa norte-americana, da sua vontade, pedindo a este para apresentar a proposta junto da Federação Internacional de Esqui (FIS)."Sei que não vou ganhar, mas gostava de tentar, pelo menos. Creio que já ganhei Taças do Mundo suficientes para ter esta oportunidade", disse a esquiadora, que pretende assumir o tal desafio na etapa de Lake Louise da Taça do Mundo de 2018.De referir que esta não é a primeira vez que Lindsey Vonn tenta aventurar-se no mundo dos homens. Já o fez em 2012, tendo o pedido sido recusado pela FIS, por considerar que homens e mulheres não podem competir juntos numa prova oficial. "Pode estabelecer-se um dia para uma esquiadora competir com os homens, mas numa exibição, não em competição", justificou, na altura, Atle Skardal, director da FIS. Irá agora haver uma mudança de opinião?

Autor: Fábio Lima