Os três esquiadores portugueses voltam a competir na sexta-feira, na qualificação do slalom. Samuel Almeida terminou a prova no 55.º posto entre os 127 inscritos - apenas 75 completaram as duas corridas -, a 17,12 segundos do holandês, enquanto Ricardo Brancal foi 72.º, a 48,46.Os três esquiadores portugueses voltam a competir na sexta-feira, na qualificação do slalom.

Os portugueses Arthur Hanse, Samuel Almeida e Ricardo Brancal falharam esta quinta-feira o apuramento para as corridas finais da prova de slalom gigante dos Mundiais de esqui alpino, que se disputam em St. Moritz, na Suíça.Arthur Hanse foi o melhor do trio, ao terminar na 39.ª posição, com um tempo de 2.08,54 minutos no conjunto das duas mangas disputadas hoje, a 9,48 segundos do holandês Steffan Winkenhorst, o mais rápido na qualificação.