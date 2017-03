Continuar a ler

Ricardo Brancal e Catarina Carvalho, que recentemente participaram no Mundial de esqui alpino, venceram destacados a prova de slalom, à frente de Lourenço Simões e de Michael Brawn, em masculinos, e de Dorit Clasing e Marta Carvalho, no setor feminino.O slalom, prova mais técnica, com menor distância entre portas, antecedeu o slalom gigante, competição a disputar no domingo, que implica maior velocidade e uma distância de 25 metros entre obstáculos.No Nacional de snowboard, na disciplina de boardercross, Mike Cruz impôs-se a Ricardo Lopes, com quem disputou a final. Na prova feminina Rita Rainho venceu na última ronda Dorit Clasing.Pela primeira vez os escalões de formação foram também incluídos no Campeonato Nacional de snowboard. Nos sub-16, em boardercross, Alexandre Sousa chegou primeiro que Tomé Santos, na final.Sérgio Figueiredo, diretor técnico nacional, mostrou-se satisfeito com a competitividade das provas, mas destacou as dificuldades criadas pelo calor na pista, que obrigou a manutenção constante."As condições não foram as melhores, por estar demasiado calor. A neve fica muito mole e as condições da pista deterioram-se mais facilmente, perde as condições de estabilidade, e temos de fazer a limpeza da neve solta", explicou Sérgio Figueiredo, em declarações à agência Lusa.