Onda de 7 magníficos adeptos do surf e do SL Benfica, ontem à noite, no encontro com o @manchesterunited a contar para a #UCL. ? Uma publicação partilhada por Sport Lisboa e Benfica (@slbenfica) a Out 19, 2017 às 1:27 PDT

What a night! @slbenfica ?? Uma publicação partilhada por Kanoa Igarashi (@kanoaigarashi) a Out 18, 2017 às 3:38 PDT

Huge thanks to @tiagosacapires for the hospitality at the @slbenfica game against @manunited.id thanks for the personalised jerseys too!! @mattwilko8 @adrianodesouza @miguelpuposurf @ethan_ewing @iangouveia Uma publicação partilhada por Mick Fanning (@mfanno) a Out 18, 2017 às 3:50 PDT

O que têm em comum uma série de surfistas de elite de nacionalidades distintas? A paixão por um clube português: o Benfica. Os australianos Mick Fanning, Matt Wilkinson e Ethan Ewing, o norte-americano Kanoa Igarashi e os brasileiro Miguel Pupo, Adriano De Souza e Ian Gouveia pediram a Tiago Pires - um assumido benfiquista - que os levasse ao Estádio da Luz e concretizaram esse desejo logo num encontro de Liga dos Campeões, entre as águias e o Manchester United.O resultado não foi o que os surfistas desejavam, mas no final todos se mostraram felizes pela oportunidade, o ambiente e ainda pelas camisolas personalizadas oferecidas pelos tetracampeões nacionais, com o nome dos surfistas e o número que habitualmente utilizam nas provas do circuito mundial.Quem falhou esse encontro foi... Jordy Smith, o sul-africano mais benfiquista de todos. "Adoro o Benfica. Adoro aquele clube. Mas infelizmente não pude ir ao jogo. Tinha convites, mas perante as chances que tenho de ser campeão do Mundo optei por me manter focado aqui em Peniche, no objetivo", confessou aJordy Smith é um assumido adepto do Benfica e já visitou o Estádio da Luz por várias vezes nas anteriores visitas a Portugal. "Gosto de estar com os No Name Boys. É uma honra ser adepto do Benfica e ir até ao estádio apoiar a equipa. Os adeptos são completamente doidos. Sempre que a equipa marca ou se aproxima da baliza, toda a gente explode e é a loucura. Sinto uma adrenalina e penso: ‘Está tudo doido!’. Mas é o máximo!", confessou da última vez o sul-africano.

Autor: José Morgado