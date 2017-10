Continuar a ler

A prova vai arrancar com a ronda entre o australiano Julian Wilson, o brasileiro Caio Ibelli e o italiano Leonardo Fioravanti, antes de o havaiano John John Florence, campeão do mundo e líder do circuito, defrontar o compatriota Mason Ho e o norte-americano Kanoa Igarashi, no sexto heat.Antes, na quinta bateria, entra em prova o wild card português Vasco Ribeiro, que foi terceiro na prova penicheira em 2015, frente ao sul-africano Jordy Smith, segundo do ranking, e ao brasileiro Italo Ferreira, 23.º.Frederico Morais, 13.º da hierarquia, vai disputar o 12.º e último heat, com o australiano Mick Fanning, campeão do mundo em 2007, 2009 e 2013 e atual 12.º do 'ranking', e com o brasileiro Ian Gouveia, 25.º.John John Florence é o único com possibilidades de conquistar o título mundial nas ondas portuguesas, necessitando de vencer em Peniche e esperar que Jordy Smith não chegue aos quartos de final. Pode assegurar a vitória no circuito se chegar à final, desde que o sul-africano não chegue à quinta ronda.Em disputa vai estar ainda o título de melhor estreante do ano, uma hierarquia liderada pelo português Frederico Morais, 13.º classificado do circuito, com 26.400 pontos, mais 1.200 pontos do que o australiano Connor O'Leary, 15.º colocado.O período de espera do Meo Rip Curl Pro Portugal prolonga-se até dia 31.