Continuar a ler

Em comunicado enviado à agência lusa, a autarquia explica que o novo centro desportivo representará um investimento que ronda os 1,5 milhões de euros e que permitirá a prática de mais de duas dezenas de disciplinas atléticas, sendo que a sua construção será feita em duas fases, a primeira inclui a componente de atletismo e a segunda a construção da bancada e do Centro BTT.



"É um grande projeto para Famalicão, muito ansiado pelos famalicenses e é, para mim, um privilégio associar-me a este desígnio de várias gerações e conseguir cumprir este compromisso que assumimos com a comunidade desportiva", aponta no texto o presidente da câmara, Paulo Cunha.



O primeiro passo para o novo centro desportivo, aponta a autarquia, foi dado com a "adjudicação da empreitada que envolve essencialmente a remoção e deslocação de terras, de forma a preparar o terreno para a construção da infraestrutura desportiva", uma obra que rondará os 600 mil euros.



A autarquia salienta ainda a proximidade à ecopista já existente entre Famalicão e a Póvoa de Varzim, explicando que se pretende fazer uma ligação entre o Centro BTT e aquela ecopista.



"Com esta nova infraestrutura desportiva pretende-se dar resposta a uma necessidade evidente do concelho, incentivando ainda mais a vocação competitiva dos famalicenses", lê-se. Em comunicado enviado à agência lusa, a autarquia explica que o novo centro desportivo representará um investimento que ronda os 1,5 milhões de euros e que permitirá a prática de mais de duas dezenas de disciplinas atléticas, sendo que a sua construção será feita em duas fases, a primeira inclui a componente de atletismo e a segunda a construção da bancada e do Centro BTT."É um grande projeto para Famalicão, muito ansiado pelos famalicenses e é, para mim, um privilégio associar-me a este desígnio de várias gerações e conseguir cumprir este compromisso que assumimos com a comunidade desportiva", aponta no texto o presidente da câmara, Paulo Cunha.O primeiro passo para o novo centro desportivo, aponta a autarquia, foi dado com a "adjudicação da empreitada que envolve essencialmente a remoção e deslocação de terras, de forma a preparar o terreno para a construção da infraestrutura desportiva", uma obra que rondará os 600 mil euros.A autarquia salienta ainda a proximidade à ecopista já existente entre Famalicão e a Póvoa de Varzim, explicando que se pretende fazer uma ligação entre o Centro BTT e aquela ecopista."Com esta nova infraestrutura desportiva pretende-se dar resposta a uma necessidade evidente do concelho, incentivando ainda mais a vocação competitiva dos famalicenses", lê-se.

A Câmara de Vila Nova de Famalicão aprovou, na última reunião, a adjudicação da obra de remoção de terras necessária à construção do novo centro desportivo do concelho, orçado em 1,5 milhões de euros, anunciou a autarquia esta segunda-feira.O futuro Centro Desportivo de Famalicão ficará situado no lugar do Talvai, zona norte da cidade, e será constituído por um Centro de Atletismo e por um Centro BTT.

Autor: Lusa