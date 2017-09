Continuar a ler

"Ganhámos quatro torneios e parece que é um desastre, mas acho que temos feito uma boa temporada. Sempre que começa um torneio há muitos candidatos ao título, mas o Bela é um jogador muito experiente e eu também", destacou Pablo Lima, feliz por ter igualado os quatro êxitos da dupla rival em torneios esta época.



Fernando Belasteguin, que lidera o 'ranking' mundial há 15 anos, falou do circuito mundial: "Faltam mais cinco torneios e ainda o Masters Final. Vamos continuar juntos, tanto este ano como nos anos seguintes. No dia em que a minha mentalidade já não estiver virada para melhorar o meu jogo eu paro de jogar. Tenho a sorte de ter o Pablo ao meu lado, somos uma dupla muito dura e complementamo-nos muito bem."



O espanhol Paquito Navarro admitiu que a "dupla rival foi justa vencedora, pois eles foram mais fortes mentalmente, mais sólidos e falharam menos, pelo que mereceram".



Fernando Belasteguin e Pablo Lima embolsaram um prémio de 18 mil euros (repartido por ambos) e conquistaram 1700 pontos para o ranking, que será atualizado na próxima segunda-feira.



Fernando Belasteguin e Pablo Lima venceram este domingo o Portugal Padel Masters, que decorreu no complexo do Jamor, Oeiras, e com isso reforçaram a liderança do ranking mundial.Na final de um dos quatro maiores torneios do circuito internacional, dotado de 100 mil euros em prémios, a dupla argentino-brasileira venceu os espanhóis Paquito Navarro e Sanyo Gutiérrez, que completam o melhor quarteto mundial da modalidade, pelos parciais de 6-2, 1-6 e 6-1.

