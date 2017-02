Continuar a ler

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol acrescentou: "Além do exercício de um primeiro mandato coerente, agregador e sempre pautado pela superior defesa do interesse do desporto nacional, não poderia deixar de sublinhar, nesta hora em que as federações renovaram de forma inequívoca a confiança na sua liderança, o ambiente de impecável diálogo e cooperação institucional que o Comité Olímpico de Portugal sempre procurou manter com todo o universo federativo ao longo dos últimos quatro anos." José Manuel Constantino foi reeleito com 80% da votação para um segundo mandato à frente do COP, para o qual era o único candidato.Com 144 votos favoráveis (mais um branco e um nulo) num universo de 180 votos, José Manuel Constantino regozijou-se ainda por ter superado a votação do primeiro ato eleitoral. Neste ato eleitoral votaram 31 das 33 federações olímpicas, 10 das 26 federações não olímpicas e 12 dos 18 membros extraordinários.