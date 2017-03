Fernando Pimenta, pelo Clube Náutico de Ponte de Lima, com 7.47 minutos, e Teresa Portela, do Benfica, com 9.41 minutos, venceram este domingo o controlo nacional, prova em sistema de contrarrelógio na distância de dois quilómetros.O pódio masculino ficou completo com João Ribeiro, do Benfica, com 8.03 minutos, e Emanuel Silva, do Sporting, que somou 9.09 minutos. Já em femininos, Joana Vasconcelos, também do Benfica, com 9.46 minutos, e Francisca Laia, do Sporting, com 10.19 minutos, ficaram em segundo e terceiro respetivamente.