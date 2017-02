Continuar a ler

"Fiquei todo contente quando recebi o convite do Mário Azevedo Ferreira - CEO do grupo Nau Hotels & Resorts. Estávamos à mesa, íamos jogar golfe e perguntou-me diretamente se eu aceitaria ser embaixador do Open de Portugal. Fiquei orgulhoso porque, para além de ser amigo do Mário, juntei o útil ao agradável. Este é um desporto que aprendi a adorar e é com todo o prazer que posso ser um veículo de promoção desta modalidade", disse Ricardo Pereira ao Gabinete de Imprensa da FPG. Ricardo Pereira e Luís Figo foram, entre outros clubes, jogadores de futebol do Sporting, e foram estrelas da Seleção Nacional. Humberto Coelho brilhou igualmente na equipa de todos nós e atuou muitos anos no Benfica. Jorge Gabriel é treinador de futebol, comentador desportivo e, sobretudo, um homem da comunicação, sendo conhecido como apresentador da RTP.Todos são bons jogadores de golfe. Jorge Gabriel com handicap EGA de 20 é sócio da Quinta do Fojo; Humberto Coelho é jogador da Quinta da Marinha com 12 de handicap; Luís Figo compete e treina sobretudo em Espanha e apresenta um handicap de 9,7; e Ricardo Pereira, que já entrou em torneios do PGA Portugal Tour (o circuito profissional português), vem do Clube de Golfe de Vilamoura e ostenta um handicap de 1,8.Ricardo Pereira foi o único que pode participar na conferência de imprensa desta quinta-feira, que serviu de apresentação ao torneio."Fiquei todo contente quando recebi o convite do Mário Azevedo Ferreira - CEO do grupo Nau Hotels & Resorts. Estávamos à mesa, íamos jogar golfe e perguntou-me diretamente se eu aceitaria ser embaixador do Open de Portugal. Fiquei orgulhoso porque, para além de ser amigo do Mário, juntei o útil ao agradável. Este é um desporto que aprendi a adorar e é com todo o prazer que posso ser um veículo de promoção desta modalidade", disse Ricardo Pereira ao Gabinete de Imprensa da FPG.

Quatro figuras mediáticas do desporto e da sociedade aceitaram desempenhar o papel de embaixadores do 55.º Open de Portugal de golfe, que irá realizar-se de 11 a 14 de maio no Morgado Golf Course, em Portimão, e deverão fazer parte do conjunto de prestigiados convidados que irão disputar o popular Pro-Am no dia 10.Luís Figo, Ricardo Pereira, Humberto Coelho e Jorge Gabriel são os quatro embaixadores que apadrinham o regresso do torneio de meio milhão de euros em prémios monetários ao calendário oficial do PGA European Tour.

Autor: Hugo Ribeiro/FPG