Filipa Martins, de 21 anos, conquistou quatro lugares na final, relativamente à qualificação (22.ª), mas não conseguiu melhorar a classificação alcançada em 2014, em Nanning, na China, onde terminou no 16.º posto, depois de se ter tornado na primeira portuguesa nas finais do concurso geral.



"Sinto me supercontente pela prestação que fiz e pelo resultado que tive. É certo que não consegui fazer a preparação como queria, mas quando uma pessoa gosta do que faz, luta sempre até ao fim. Foi a minha segunda vez numa final 'all around' de um Mundial, é sempre uma experiência incrível, com um ambiente top dentro do pavilhão", escreveu Filipa Martins, na sua página oficial no Facebook.



A portuguesa Filipa Martins terminou no 18.º lugar a final do concurso completo dos Mundiais de ginástica artística, em Montreal, no Canadá, com 50.865 pontos.A ginasta do Sport Clube do Porto, 37.ª no Rio2016 - a melhor classificação na ginástica artística olímpica portuguesa -, foi a única lusa a chegar a uma final da 47.ª edição dos Mundiais.

Autor: Lusa