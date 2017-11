Continuar a ler

Na final, a dupla portuguesa vai defrontar as espanholas Martita Ortega e Ariana Sánchez, que bateram as também espanholas Alba Galán e Maria del Carmen Villalba, por 6-1 e 6-2.



As portuguesas Filipa Mendonça e Catarina Nogueira apuraram-se para a final da competição de duplas dos Campeonatos da Europa de Padel, ao derrotarem as compatriotas Sofia Araújo e Kátia Rodrigues nas meias-finais.Numa reedição da final do nacional, Filipa Mendonça e Catarina Nogueira voltaram a impor-se a Sofia Araújo e Kátia Rodrigues, desta vez por 6-2 e 6-1.

Autor: Lusa