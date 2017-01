Continuar a ler

Na volta de sexta-feira, Lima, que terminou no grupo dos 97.os classificados, entregou um cartão com quatro 'birdies' (uma pancada abaixo do par) e três 'bogeys' (uma acima).



Ricardo Melo Gouveia, que na quinta-feira terminou a primeira volta com 71 pancadas, marcou hoje 76 (quatro acima do par), o que lhe conferiu um agregado de 147 'shots', mais cinco do que o último jogador a passar o 'cut'.



Ricardo Melo Gouveia, que há uma semana terminou na 22.ª posição o Abu Dhabi Championship, marcou três 'bogeys', um 'duplo bogey' (duas acima) e apenas um 'birdie', terminando no grupo dos classificados no lugar 107. Na volta de sexta-feira, Lima, que terminou no grupo dos 97.os classificados, entregou um cartão com quatro 'birdies' (uma pancada abaixo do par) e três 'bogeys' (uma acima).Ricardo Melo Gouveia, que na quinta-feira terminou a primeira volta com 71 pancadas, marcou hoje 76 (quatro acima do par), o que lhe conferiu um agregado de 147 'shots', mais cinco do que o último jogador a passar o 'cut'.Ricardo Melo Gouveia, que há uma semana terminou na 22.ª posição o Abu Dhabi Championship, marcou três 'bogeys', um 'duplo bogey' (duas acima) e apenas um 'birdie', terminando no grupo dos classificados no lugar 107.

Os portugueses Filipe Lima e Ricardo Melo Gouveia ficaram esta sexta feira afastados das duas voltas decisivas do Masters do Qatar, prova do circuito europeu de golfe.Filipe Lima, que esta época regressou ao principal ciruito europeu de golfe, concluiu a volta desta sexta-feira com 71 pancadas (uma abaixo do par), mas a prestação menos conseguida de quinta-feira, 75 pancadas, acabou por impedi-lo de passar o 'cut', fixado nos 142 'shots'.

Autor: Lusa